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الخارجية الأمريكية: 45 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت غزة

منذ 8 دقائق
معبر رفح

معبر رفح

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين إن 45 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت غزة أمس الأحد 29\10\2023 ليصل العدد الإجمالي للشاحنات التي دخلت القطاع إلى 150، مشيرة إلى إحراز تقدم فيما يتعلق بتوصيل إمدادات الوقود الضرورية إلى غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر للصحفيين إن الولايات المتحدة أبلغت الحكومة الإسرائيلية مطلع هذا الأسبوع بضرورة عودة شبكات الاتصالات في غزة إلى العمل.

كما وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق ان آخر رحلة جوية مستأجرة لمساعدة الأمريكيين على مغادرة إسرائيل ستغادر غدا الثلاثاء 31\10\2023 من تل أبيب.

وبدأت الإدارة الأمريكية في 13 أكتوبر\تشرين الأول استئجار رحلات جوية من تل أبيب إلى أثينا لمساعدة الأمريكيين على مغادرة إسرائيل وسط الصراع المستمر في المنطقة.

وأوقفت شركات الطيران الأمريكية جميع رحلاتها الجوية إلى إسرائيل وأضافت في وقت سابق هذا الشهر رحلات إلى أثينا لمساعدة الأمريكيين على العودة لديارهم.

    المصدر :
  • رويترز

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