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الخارجية الأميركية: أوروبا نسقت مع الإيرانيين لاستئناف المفاوضات

منذ 19 ساعة
آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2021 10:30 مساءً
المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس

المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس

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أوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أن “الخارجية الأوروبية نسقت مع الإيرانيين استئناف المفاوضات، مرحباً بإعلان الاتحاد الأوروبي الذي نسق مع جميع المشاركين بشأن الالتزام بخطة العمل المشتركة.

وأوضح برايس أنه “في الـ29 من الشهر الحالي ستجري الجولة السابعة من المفاوضات وسيترأس روبرت مالي الوفد الأميركي”. وحددت إيران تاريخ 29 تشرين الثاني الحالي، موعداً لاستئناف المفاوضات النووية.

وفي وقت سابق، أعلن مساعد وزير الخارجية الايراني علي باقري في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه أخبر الاتحاد الاوربي بهذا التاريخ.

من جهته، طالب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أمريكا بإعطاء ضمانات لأي اتفاق يحصل في فيينا، من أجل عدم وصولها الى نتيجة المفاوضات السابقة.

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