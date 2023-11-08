الأربعاء 24 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 8 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخارجية الأميركية: إغلاق معبر رفح الحدودي لظروف أمنية

منذ 15 دقيقة
معبر رفح

معبر رفح

A A A
طباعة المقال

أفادت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، بإغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة لظروف أمنية.

وذكر نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في إفادة صحفية، أن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة أغلق الأربعاء بسبب “ظروف أمنية”، من دون أن يحدد طبيعتها.

وأضاف أن “التوقعات الأميركية هي أنه بمجرد إنهاء الظروف الأمنية سيفتح معبر رفح على فترات منتظمة”.

وفتح معبر رفح خلال الأيام الماضية في عدة مناسبات، بهدف إدخال المساعدات من مصر إلى غزة ومغادرة المواطنين الأجانب للقطاع.

من جهة أخرى، أشار باتيل إلى أن “واشنطن تعتقد أن هناك خطوات إضافية يمكن لإسرائيل اتخاذها لضمان حماية المدنيين في غزة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك
طوفان الأقصى
تورك: ما تمارسه إسرائيل ضد المدنيين في غزة يعد أيضا "جريمة حرب"
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
طوفان الأقصى
غوتيريش: عدد الضحايا المدنيين في غزة يظهر خطأ ما في الحرب الإسرائيلية
أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام
طوفان الأقصى
أبو عبيدة: وثقنا تدمير 136 آلية عسكرية إسرائيلية

الأكثر قراءة

غارة إسرائيلية على سهل الخيام في جنوب لبنان
فيديو.. غارات عنيفة تهزّ الجنوب و"صوت بيروت" يُواكب التصعيد الإسرائيلي
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
طوفان الأقصى
فيديو.. أنباء تتحدث عن تعرّض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمحاولة اغتيال
الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
"حزب الله" يستهدف قوة مشاة إسرائيلية.. وبلدة جنوبيّة تنجو من "مجزرتين"