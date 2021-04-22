الخارجية الأميركية: الاتفاق مع إيران لن يمنعنا من مواجهة نشاطها الخبيث

شددت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، أن التوصل لاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي لن يمنع واشنطن من مواجهة نشاط طهران “الخبيث” في المنطقة.

وشدد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية على أن التوصل إلى اتفاق مع طهران “لا يمنعنا من فرض عقوبات على نشاطات إيران الأخرى”.

في سياق آخر قالت الخارجية الأميركية إنه “لا تأكيدات لدينا أن الصاروخ الذي سقط في إسرائيل (ليل الأربعاء-الخميس) إيراني الصنع”، مضيفةً: “ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

يأتي هذا بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ فجر الخميس ضربات داخل سوريا بعد سقوط صاروخ أطلق من الأراضي السورية في صحراء النقب قرب مفاعل ديمونا النووي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب “رصدت قوات جيش الدفاع إطلاق صاروخ أرض جو من داخل سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية سقط في منطقة النقب”.

وأضاف أن الجيش ضرب “رداً على ذلك”، “البطارية التي أطلق منها الصاروخ وبطاريات صواريخ أرض جو أخرى داخل الأراضي السورية”، وذلك بحسب “العربية”.