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الخارجية الأميركية: التحالف بقيادة السعودية في اليمن يعمل لتقليص الخسائر بصفوف المدنيين

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قالت وزارة الخارجية الأميركية ، إن التحالف بقيادة السعودية في اليمن لقتال الميليشيات الحوثية ، يتخذ خطوات لتقليص الخسائر في صفوف المدنيين.

يأتي ذلك فيما تدافع الوزارة عن شهادة في الكونغرس من وزير الخارجية مايك بومبيو ، سعى فيها للحيلولة دون فرض قيود على المساعدات الأميركية للمملكة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت في إفادة صحافية: “من وجهة نظر الحكومة الأميركية وهذه الإدارة، فإنهم يتخذون خطوات في الاتجاه الصحيح… نراهم يتخذون خطوات. هل هي مثالية؟ لا بالتأكيد لا.. هل نراهم يفعلون ما بوسعهم لتقليص الخسائر في صفوف المدنيين؟ بالتأكيد نعتقد ذلك”.

 

المصدر وكالات

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