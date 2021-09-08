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الخارجية الأميركية: التفاوض حول النووي الإيراني ليس مفتوحاً للأبد

8 - سبتمبر - 2021
الخارجية الأميركية

الخارجية الأميركية

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أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن التفاوض حول النووي الإيراني ليس مفتوحاً للأبد، مشيرة إلى أننا سنتصدى لتهديدات إيران التي تزعزع الأمن الإقليمي.

وقالت إنه “على إيران العودة للمفاوضات النووية وعدم تضييع الوقت”. وشددت على أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان واضحاً في شأن منع إيران من امتلاك سلاح نووي وعليها العودة لطاولة المفاوضات في فيينا وعدم تضييع الوقت ورفع العقوبات عنها مرتبط بامتثالها الكامل.

في المقابل، حذّر وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن من أن واشنطن على وشك التخلي عن الاتفاق حول النووي الإيراني.

وفي تصريح سابق، قال مسؤول أميركي إن إدارة الرئيس جو بايدن “لا يمكنها الانتظار إلى الأبد” حتى تقرر إيران استئناف المحادثات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، في حين دعت الخارجية الإيرانية واشنطن إلى “ترك إدمانها سياسة العقوبات”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي الجمعة الفائت، خلال مقابلة مع وكالة “بلومبيرغ” الأميركية.

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