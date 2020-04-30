“الخارجية الأميركية” ترحب بقرار ألمانيا اعتبار حزب الله منظمة إرهابية

حثّت وزارة الخارجية الأميركية الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي على أن تحذو حذو ألمانيا بحظر تنظيم حزب الله الإرهابي.

وقالت الخارجية الأميركية، “تنضم ألمانيا إلى عدد متزايد من الدول التي ترفض التمييز الزائف بين عمليات حزب الله الإرهابية والجناح السياسي المزعوم”.

واعتبرت الخارجية أن تنظيم حزب الله الإرهابي المدعوم من إيران يواصل التآمر وينفذ هجمات حول العالم.

حسمت ألمانيا أمرها، وأعلنت أن ميليشيات حزب الله اللبناني محظورة في البلاد، وتدرجها على قائمة الكيانات الإرهابية.

وكدول أخرى، وافقت ألمانيا أخيراً على حقيقة أن تصنيف ذراع حزب الله العسكرية فقط، كيانا إرهابيا، غير كاف، ذلك أنه سمح وفق تقارير ألمانية لجناح الحزب السياسي بجمع الأموال وتجنيد الأعضاء، الأمر الذي لم يترك مجالا أمام برلين سوى التحرك.

وشملت تحركات السلطات الألمانية، الخميس، مداهمات ضد مشبوهين ينتمون لحزب الله، في عدد من الولايات الاتحادية.

وقال المتحدث باسم الشرطة الألمانية تيلو كالبيتز، “نحن نبحث في أربعة مواقع بالتزامن مع حظر حزب الله”، معتبراً أن الهدف هو معرفة ما إذا كانت هناك صلة بين هذه المقار وحزب الله.

وأضاف كالبيتز، “يمكنك أولاً أن تطرق على الباب وتدق الجرس وترى ما إذا كان سيجيبك شخص ما، إذا لم يفعل، بعد ذلك وفقا للضرورة الملحة، علينا أن ندخل بعنف إذا لزم الأمر”. وتتحدث الأرقام الألمانية عن وجود 1050 شخصاً يشتبه في صلتهم بميليشيات حزب الله في البلاد.

من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية ستيف ألتر تأكيد حظر حزب الله اللبناني كـ”منظمة إرهابية” ومنع جميع نشاطاته في البلاد.

وكتب ألتر، أحد المتحدثين باسم وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر، في تغريدة عبر “تويتر”، أن وزير الداخلية “أكد حظر منظمة حزب الله الإرهابية الشيعية في ألمانيا”. وأضاف: “حتى في أوقات الأزمات، سيادة القانون قادرة على اتخاذ الإجراءات”.

بدوره، اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن من بين الأسباب التي جعلت السلطات الألمانية تتخذ هذا القرار هو “نفي حزب الله حق إسرائيل في الوجود”.

واعتبر ماس أن “حزب الله يهدد بالعنف، والإرهاب بينما يواصل تطوير ترسانته على نطاق واسع في ألمانيا”.

وقال عبر “تويتر”، “علينا أن نستنفد سيادة القانون لمعالجة أنشطة حزب الله الإجرامية والإرهابية”.