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الخارجية الأميركية: قرار عدم حضور الوفد الإسرائيلي إلى المحادثات في واشنطن "مفاجئ ومؤسف"

منذ ساعة واحدة
ماثيو ميلر

ماثيو ميلر

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين إن قرار عدم حضور الوفد الإسرائيلي إلى المحادثات المقررة في واشنطن هذا الأسبوع “مفاجئ ومؤسف”، بعد أن امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت في الأمم المتحدة على قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر أن الغزو الشامل لرفح سيكون خطأ وسيضعف أمن إسرائيل.

ورفح الملاذ الأخير لنحو نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بعد وصول العديد من النازحين بسبب القتال في أماكن أخرى.

فيما قال البيت الأبيض إنه لم يُحط علما بأي تغير في خطط زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن، على الرغم من تقارير إعلامية أفادت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألغى الزيارة بسبب امتناع واشنطن عن التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن مسؤولين أمريكيين كبارا سيعقدون رغم ذلك محادثات منفصلة مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بخصوص الرهائن والمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في رفح.

وشدد على أنه لم يطرأ تغير على السياسة الأمريكية رغم قرار الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وردا على سؤال حول تقارير إلغاء الزيارة الإسرائيلية الأخرى، قال كيربي للصحفيين “كنا نتطلع لإجراء مناقشة حول البدائل والخيارات لهجوم بري كبير لأننا لا نعتقد أن الهجوم البري في رفح هو المسار الصحيح للعمل”.

    المصدر :
  • رويترز

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