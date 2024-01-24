الخارجية الأميركية: قلقون إزاء الهجوم الإسرائيلي على مركز أمميّ في غزة

عبّر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتل، عن قلق الولايات المتحدة إزاء الهجوم الإسرائيلي على مركز تدريب للأمم المتحدة يؤوي نازحين في خان يونس في قطاع غزة، مكررًا دعوة واشنطن لحماية المدنيين وموظفي الإغاثة والمنشآت التابعة للمنظمات الإنسانية.

وأضاف باتل في إفادة صحافية: “نأسف لهجوم وقع اليوم على مركز التدريب التابع للأمم المتحدة في خان يونس”، واصفًا إياه بأنه “مثير للقلق على نحو لا يصدق”.

يأتي ذلك فيما كشف مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة التابعة للأمم المتحدة (أونروا) إنّ تسعة فلسطينيين استشهدوا وأصيب 75 آخرون، عندما أصابت قذيفتا دبابة مبنى يؤوي زهاء 800 فرد في جنوب قطاع غزة.

وقال باتل: “يجب حماية المدنيين، ويجب احترام الطبيعة المحمية لمنشآت الأمم المتحدة، ويجب حماية العاملين في المجال الإنساني حتى يتمكنوا من الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة التي يحتاج إليها المدنيون”.