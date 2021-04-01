الخارجية الأميركية: لا قرار بشأن خفض قواتنا في المنطقة

أكد جوي هود، مساعد وزير الخارجية الأميركية بالوكالة، الخميس، أن وزارة الدفاع الأميركية والرئيس جو بايدن لم يتخذا قراراً بشأن تخفيض عدد القوات في الخليج، أو سحب معدات، مشدداً على التزام بلاده بأمن المنطقة.

كما أعلن المسؤول الأميركي في تصريحات خاصة لـ”العربية/الحدث”، أن هناك إعادة تموضع قريب للقوات الأميركية.

وتابع أن دول المنطقة تعلم أن أميركا هي الشريك المفضل، فيما تعمل واشنطن جاهدة على كسب هذه الثقة.

كذلك شدد على أن شركاء الولايات المتحدة في الخليج قادرون على تولي المهام العسكرية بأنفسهم بنجاح، وهم قادرون على حماية المنطقة وليس بالضرورة وجود قوات على الأرض.

وأضاف قائلاً: “تحالفاتنا موجودة لتبقى.. لن يرحلوا، إن التزامنا بسلامة وأمن واستقرار شركائنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط لا يتغير ولن يتغير أبداً”.

كما أشار إلى أن الزمن قد أكد أن نجاح السياسة الأميركية جاء بسبب التحالفات، مشيراً إلى ما فعله التحالف الدولي من إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا.

جاءت هذه التطورات بعدما أفاد مسؤولون أميركيون بأن واشنطن قررت سحب 3 بطاريات على الأقل من منظومات “باتريوت” الصاروخية للدفاع الجوي الموجودة في المنطقة.

كما لفتوا بحسب ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الخميس إلى أن بعض القدرات العسكرية بما فيها حاملة الطائرات “أيزنهاور” ومنظومات رصد واستطلاع، ستُسحب من الشرق الأوسط بهدف تلبية احتياجات واشنطن العسكرية في مناطق أخرى حول العالم، مضيفين أن خيارات إضافية لتقليص التواجد العسكري الأميركي في المنطقة قيد الدراسة حاليا.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الخطوات تمهد طريقاً لسحب بضعة آلاف من العسكريين الأميركيين من الشرق الأوسط في المستقبل، مشيرة إلى أن التواجد العسكري الأميركي في المنطقة يقدر حاليا بنحو 50 ألف عسكري، وذلك بحسب “العربية”.