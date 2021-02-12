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الخارجية الأميركية: نسعى لإنهاء الحرب.. ولا ثقة لدينا بالحوثيين

12 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 12 - فبراير - 2021 11:20 مساءً
وزارة الخارجية الأمريكية

وزارة الخارجية الأمريكية

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أكدت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تضع ثقتها بقيادة الحوثيين، إلا أنها تسعى لإنهاء الحرب في اليمن.

وحول سبب وثوق الإدارة الأميركية بعودة الحوثيين للتفاوض، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: “لا أعتقد أننا نضع ثقتنا في قيادة الحوثيين، الأمر بعيداً عن ذلك في الواقع”.

وأضاف: “مع استمرار استفزازات الحوثيين وهجماتهم، بما في ذلك الهجمات على شركائنا في المنطقة، سنستمر في زيادة الضغط عليهم”، مؤكداً التزام واشنطن بالتصدي لسلوك الحوثيين الخبيث.

وتابع: “في الوقت نفسه، نحن نعتقد أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في اليمن. فقط من خلال الدبلوماسية، يمكننا تحقيق السلام والاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني”.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأميركية: “ليس الأمر أننا نضع إيماننا أو ثقتنا في الحوثيين. نحن نضع الدبلوماسية أولوية على نطاق واسع، مع العلم أنه لا يوجد بديل عسكري للضرورات الملحة في اليمن”.

كما شدد على ضرورة توفير “الأمن” ومعالجة “المحنة الإنسانية” في اليمن وتأمين “مصالح شركائنا في المنطقة أيضاً”.

يأتي هذا بعدما رفعت الخارجية الأميركية ميليشيات الحوثي من قائمة الإرهاب، وأبقت العقوبات على قادتهم وعلى رأسهم عبدالملك الحوثي وعبدالخالق بدر الدين وعبدالله الحكيم.

    المصدر :
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