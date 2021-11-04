الخارجية الأميركية: نسعى لإيجاد طرق لتخفيف معاناة الشعب اللبناني

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن “على لبنان العمل مع شركائه لصالح الشعب، وترك قنوات الحوار مفتوحة مع دول الخليج”، موضحاً “أننا نسعى لإيجاد طرق، لتخفيف معاناة الشعب اللبناني”.

وحول المفاوضات النووية مع إيران، لفت في مؤتمر صحفي، إلى “أننا نؤمن بإمكانية الوصول إلى الامتثال التام للاتفاق النووي، مع إيران”، مشيراً إلى أن “المفاوضات مع إيران يجب أن تفضي إلى منعها من الحصول على سلاح نووي، والاتفاق النووي يوفر لنا أدوات مهمة، بما فيها إمكانية التحقق والمراقبة”.

وعن اثيوبيا، أعلن برايس “أننا قلقون جداً من اتساع رقعة العنف والقتال في إثيوبيا، ومن المخاطر على وحدة البلاد”، لافتاً إلى أن “المبعوث الأميركي الخاص إلى القرن الافريقي، جيفري فيلتمان، أجرى محادثات جيدة مع المسؤولين الإثيوبيين، وسيواصل زيارته على مدار يوم غد”، مشددًا على أننا “نراجع تقرير الأمم المتحدة عن الانتهاكات في إثيوبيا”.