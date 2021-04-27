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الخارجية الأميركية: نسعى لمنع إيران من حيازة السلاح النووي نهائياً

27 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 27 - أبريل - 2021 9:55 صباحًا
المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس

المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس

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جددت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين، تأكيدها أنها تركز على اتفاق مع إيران يحول دون حيازة طهران السلاح النووي بشكل نهائي.

وقال المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، إن “حيازة إيران السلاح النووي لا تصب في مصلحة الولايات المتحدة ولا أوروبا والصين أو روسيا”.

أحدث جولة

كما لفت برايس إلى أن المبعوث الأميركي الخاص للملف الإيراني روبرت مالي سيعود مع فريقه الثلاثاء إلى فيينا لبدء الجولة الثالثة من المباحثات هذا الأسبوع.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان أعلن في وقت سابق الاثنين أن المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني في فيينا ستستأنف الثلاثاء، في أحدث جولة من المحادثات الرامية لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق وإقناع طهران بإنهاء انتهاكاتها.

واجتمعت إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا في فيينا للاتفاق على الخطوات اللازمة لإحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2018.

مزيد من العمل

إلى ذلك أفاد الاتحاد الأوروبي في بيان: “سيواصل المشاركون مناقشاتهم لبحث إمكانية عودة الولايات المتحدة للاتفاق وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق”.

ويوجد وفد أميركي بموقع منفصل في فيينا مما يتيح لممثلي القوى الخمس التنقل بين الجانبين لأن إيران رفضت المحادثات المباشرة.

يشار إلى أنه في الجولتين السابقتين، قالت الأطراف الأوروبية في الاتفاق إنها شهدت تقدماً لكن ثمة حاجة إلى مزيد من العمل.

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