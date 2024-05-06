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الخارجية الأميركية: واشنطن تبحث رد حماس مع الحلفاء

منذ 36 دقيقة
مبنى الخارجية الأمريكية

مبنى الخارجية الأمريكية

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قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لصحفيين إن واشنطن ستبحث رد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على مقترح لوقف إطلاق النار مع حلفاء في الشرق الأوسط خلال الساعات المقبلة.

وذكر مسؤول إسرائيلي أنه لم يجر التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة على الرغم من قول حماس اليوم الاثنين إنها وافقت على مقترح من وسطاء مصريين وقطريين.

وقالت الحركة في بيان إن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أجرى اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار الإثنين”.

وأوضحت الحركة “أن الروح الإيجابية التي تعاملت بها قيادة الحركة عند دراستها مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته مؤخرا، فإنها ذاهبة إلى القاهرة بنفس هذه الروح للتوصل إلى اتفاق”. وأضافت حركة حماس أنه في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، سيتوجَّه غدا (الثلاثاء) وفد حماس إلى القاهرة لاستكمال المباحثات

وقال البيان إن “حماس وقوى المقاومة الفلسطينية عازمون على إنضاج الاتفاق، بما يحقق مطالب شعبنا بوقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإغاثة شعبنا وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل جادة”.

    المصدر :
  • رويترز

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