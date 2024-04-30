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الخارجية الأميركية: واشنطن لم تر خطة إسرائيلية ذات مصداقية لعملية رفح

منذ 35 دقيقة
نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل

نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل

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قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل الثلاثاء إن الولايات المتحدة لم تر خطة إسرائيلية ذات مصداقية لشن عملية عسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة من شأنها أن تعالج مخاوفها.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق الثلاثاء بالمضي قدما في العملية على الرغم من القلق الدولي بشأن مصير أكثر من مليون فلسطيني نزحوا إلى المدينة.

فيما قال مصدر دبلوماسي فرنسي أن وزير الخارجية الفرنسي أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء أن الهجوم الإسرائيلي على رفح فكرة سيئة ولن يحل أي شيء في حرب إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف المصدر المطلع على النقاش أن الوزير ستيفان سيجورنيه قال لنتنياهو خلال اجتماع في مكتبه بالقدس “إنها فكرة سيئة أن تفعلوا ذلك. هناك الكثير من الشكوك حول القضايا الإنسانية”.

    المصدر :
  • رويترز

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