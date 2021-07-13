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الخارجية الإثيوبية تدعو مصر والسودان للتفاوض بحسن نية

13 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 13 - يوليو - 2021 2:13 مساءً
سد النهضة

سد النهضة

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دعت الخارجية الإثيوبية كل من مصر والسودان للتفاوض بحسن نية بشأن سد النهضة، مشيرة إلى أن أثيوبيا تسعى لإنهاء مفاوضات سد النهضة بنتائج مقبولة بشكل متبادل.

وجاء في بيان الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، بشأن استئناف المفاوضات الثلاثية بقيادة الاتحاد الإفريقي: “المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي الكبير بين إثيوبيا ومصر والسودان جارية”.

وتابعت الخارجية في بيانها، “لكن من المؤسف أن نشهد أن المفاوضات قد تم جرها وتسيسها. وقد أوضحت اثيوبيا موقفها مرارا وتكرارا أن هذا غير منتج، وأن طرح الموضوع على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان غير مفيد وبعيدا عن ولاية المجلس”.

ولفت بيان الخارجية إلى أن العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي هي وسيلة مهمة لمعالجة مخاوف كل طرف، منوهة بأنهم تمكنوا من التوصل إلى فهم بشأن عدد كبير من القضايا من خلال هذا الاعداد.

وأكد البيان على التزام إثيوبيا بتحقيق العملية الثلاثية بقيادة الاتحاد الإفريقي بهدف الوصول إلى نتيجة مقبولة بشكل متبادل.

كما أكد البيان استعداد البلاد للعمل على النهج المرحلي الذي اقترحه رئيس الاتحاد الإفريقي، وتشجيع مصر والسودان على التفاوض بحسن نية لتحقيق هذه العملية، بحسب الخارجية الأثيوبية.

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