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الخارجية الإسرائيلية تستدعي السفير الروس على خلفية انتقاده لدورها

منذ 37 ثانية
السفارة الروسية في تل أبيب

السفارة الروسية في تل أبيب

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على خلفية تصريحات للسفير الروسي في تل أبيب أناتولي فيكتوروف انتقد فيها دور إسرائيل في المنطقة، قامت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الأربعاء باستدعاء السفير الروسي .

وأدلى أناتولي فيكتوروف بتصريحات لصحفية ”جيروزاليم بوست“ العبرية، قال فيها إن ”إسرائيل تثير عدم الاستقرار في المنطقة“.

وأشارت القناة الإسرائيلية السابعة نقلاً عن الخارجية الإسرائيلية، إلى أن تصريحات السفير الروسي ”لا تعكس الواقع في الشرق الأوسط”.
وأعربت الخارجية الإسرائيلية للسفير أنها “تريد أن يتم النقاش حول القضايا الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالتهديد الإيراني والمنظمات الإرهابية التابعة لها كحزب الله، عبر القنوات الدبلوماسية، بما يتناول الواقع والتهديدات التي تواجه إسرائيل”.

ولفتت إلى أن السفير الروسي يعتزم إصدار توضيح حول تصريحاته لجيروزاليم بوست، بدعوى أن بعضها نقل بشكل غير دقيق.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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