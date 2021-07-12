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الخارجية الإسرائيلية: لابيد بحث مع شكري تبادل الأسرى والمفقودين

12 - يوليو - 2021
يائير لابيد

يائير لابيد

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أكد المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز أن ملف الأسرى والمفقودين كان مدار بحث اللقاء بين وزير الخارجية يائير لابيد ونظيره المصري سامح شكري.

وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في تغريدة: “على هامش زيارته الحالية إلى بروكسل، وزير الخارجية سامح شكري يلتقي نظيره الإسرائيلي يائير لابيد”.

أضاف أن شكري أكد خلال اللقاء على “ضرورة التحرك العاجل نحو حلحلة الجمود الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولا إلى إطلاق مفاوضات سلام عادلة وشاملة”.

وقال مصدر فلسطيني لصحيفة “الأيام” الفلسطينية أن المفاوضات الهادفة إلى التوصل إلى صفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس قطعت شوطا مهما لتنفيذ المرحلة الأولى مشيرا إلى أنه يمكن الإعلان عنها في أي وقت.

أضاف أن المفاوضات تجرى بشكل متواصل في القاهرة وبشكل غير مباشر بوساطة مصرية بين وفدين من حركة حماس وآخر إسرائيلي.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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