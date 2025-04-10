الخارجية الإماراتية تعلن نجاح عملية تبادل سجينين بين أمريكا وروسيا

نقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزارة الخارجية قولها “إن البلاد استضافت عملية تبادل سجينين بين الولايات المتحدة وروسيا”.

وذكرت الوزارة أن ممثلين عن كلا البلدين حضروا عملية التبادل.

وعبرت الوزارة عن تطلع أبوظبي، التي تمت فيها عملية التبادل، في أن “تسهم هذه الجهود في دعم مساعي خفض التوتر وتعزيز الحوار والتفاهم بما يحقق الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

من جهتها، أفادت وكالة “تاس” الروسية للأنباء بأن الرئيس فلاديمير بوتين أصدر عفوا عن كسينا كاريلينا الأمريكية الروسية التي جرى إطلاق سراحها في عملية تبادل بين موسكو وواشنطن اليوم الخميس.

وأضافت الوكالة أنه تم تبادل كاريلينا مع آرثر بيتروف الألماني الروسي المحتجز منذ عام 2023.

في حين، ذكرت صحفية وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤول في المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) ومصادر مطلعة أن الولايات المتحدة نفذت تبادلا لسجينين مع روسيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في أبوظبي.

وأضافت الصحيفة أن التبادل شمل إطلاق روسيا سراح كسينا كاريلينا الأمريكية الروسية التي صدر بحقها العام الماضي حكم بالسجن 12 عاما مقابل إطلاق الولايات المتحدة سراح آرثر بيتروف الألماني الروسي الذي اعتقل في قبرص في 2023.