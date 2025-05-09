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الخارجية الإيرانية: الوزير عراقجي يزور السعودية وقطر السبت

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. رويترز

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. رويترز

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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الجمعة إن الوزير عباس عراقجي سيزور السعودية وقطر غدا السبت وسيشارك في مؤتمر الحوار بين إيران والعالم العربي في الدوحة، وذلك قبل محادثات مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران يوم الأحد.

ومن المرجح أن تُعقد جولة رابعة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل في العاصمة العمانية، ومن المقرر أيضا أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السعودية وقطر والإمارات الأسبوع المقبل.

وهدد ترامب، الذي سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران وقوى عالمية، بقصف إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إدارته لحل النزاع الطويل الأمد.

    المصدر :
  • رويترز

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