الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة الأمريكية طلبت مراراً إجراء محادثات مباشرة مع طهران في فيينا

في كلمة له، اليوم السبت، خلال إحدى جلسات مؤتمر ميونيخ للأمن, صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت مراراً إجراء محادثات مباشرة مع طهران في فيينا.

وبحسب وكالة “رويترز”, قال عبد اللهيان: “طلبت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة مراراً إجراء محادثات مباشرة مع طهران في فيينا”.

وبحسب المعلومات أنه ومنذ العام الماضي، تجري مفاوضات بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

وهذه المفاوضات تهدف إلى إحياء الإتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه واشنطن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أعاد فرض عقوبات مشددة على طهران ما دفعها للتخلي عن التزاماتها النووية التي نص عليها الاتفاق.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن بلاده يمكنها النظر في إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن، حال أفرجت الأخيرة عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.

في سياق ذي صلة، أكد عبد اللهيان أن طهران جاهزة لإجراء صفقة لتبادل السجناء بشكل فوري مع واشنطن.

وقال في هذا الصدد إن الحديث يدور عن “قضية إنسانية”، وأنه يجب إستغلال أي فرصة لإطلاق سراح السجناء.

وفي 10 تموز/يوليو الماضي، قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، إن إطلاق سراح الأمريكيين الموقوفين في إيران هو “أولوية” لإدارة الرئيس جو بايدن.

وتحدث مالي وقتها في تصريحات صحفية عن “تحقيق بعض التقدم في هذا المجال”، مضيفاً: “لكننا لم ننجز الأمر بعد”.

وفي مايو/أيار الماضي، نفت واشنطن وطهران إبرام صفقة لتبادل أربعة سجناء موقوفين لدى كل البلدين، وذلك على خلفية تقارير صحفية تحدثت وقتها عن توافق على خطوة كهذه على هامش مباحثات لإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي.