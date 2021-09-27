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الخارجية الإيطالية: إجراء الانتخابات بموعدها في ليبيا ليس مستحيلاً

27 - سبتمبر - 2021
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو

وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو

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أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المقرر في الـ24 من ديسمبر “ليس مستحيلاً”.

وأشار دي مايو رداً على سؤال حول إمكانية إجراء الانتخابات في ليبيا، إلى أن “البعض يقول إنها مستحيلة، لكن تخيّل حكومة وحدة وطنية قبل عام كان قد يكون أيضا مستحيلا إلا أنها موجودة الآن”، في إشارة الى حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

وتحدث دي مايو عن جهات لم يسمها، تحاول عرقلة الاستحقاق الانتخابي في ليبيا.

وقال: “لكن إذا أراد الشعب الليبي الانتخابات، فيجب منحها له، عبر إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة المتناحرين في ليبيا”.

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