الخارجية الاميركية ترصد 5 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن ساجد مير

عمّم برنامج “مكافآت من اجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية في صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة ساجد مير، “أحد منظمي الهجوم الإرهابي في مدينة مومباي الهندية 2008، الذي أودى بحياة 166 شخصا”، طالباً ممن لديه معلومات عنه التواصل معهم وله مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار.

وبحسب وزارة الخارجية الاميركية فإن ساجد مير، عضو بارز في منظمة “جماعة لشكر طيبة” الباكستانية الإرهابية، ومقرها باكستان، مطلوب لتورطه في الهجمات الإرهابية في مومباي بالهند عام 2008.

تعرض الحكومة الأمريكية ما يصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات بشأن #ساجد_مير، العضو البارز في #لشكر_طيبة، لتورطه في الهجمات الإرهابية في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 في مومباي. إذا كانت لديك معلومات عنه، يرجى الاتصال بنا على 0012022941037#هجوم2611 pic.twitter.com/gJVhJgb5m7 — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) November 27, 2020

وساجد مير لعب دورا رائدا في التخطيط والإعداد وتنفيذ الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة ستة مواطنين أمريكيين، كانوا من بين ضحايا الهجوم، وفي عام 2011 وجهت محكمة أمريكية لساجد حكما غيابيا.

وفي عام 2019، وضعه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي على قائمة الإرهابيين الخطرين المطلوبين للعدالة.

ووقع الهجوم على مومباي في 26 تشرين الثاني 2008، ونفذه عشرة إرهابيين وصلوا إلى المدينة عن طريق البحر من ميناء كراتشي الباكستاني. وقاموا بإطلاق النار على الناس في الشوارع والمقاهي ومحطة القطار، وأسفرت العملية عن 166 قتيلا، وإصابة أكثر من 300 آخرين.