الثلاثاء 23 محرم 1443 ﻫ - 31 أغسطس 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخارجية الباكستانية: نتوقع تشكيل حكومة في أفغانستان خلال أيام

منذ 26 دقيقة

وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي

A A A
طباعة المقال

كشف وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، اليوم الثلاثاء، أنه “سيجري تشكيل حكومة في أفغانستان بغضون أيام”، بعد أسابيع من سيطرة حركة “طالبان” على السلطة.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، قال شاه محمود قريشي: “نتوقع تشكيل حكومة توافق في أفغانستان في الأيام القليلة المقبلة”.

في سياق منفصل، أعلن متحدثان باسم “طالبان”، في وقت سابق، أن الزعيم الأعلى للحركة، هبة الله أخوند زاده، الذي لم يسبق له وظهر في العلن، موجود في أفغانستان وتحديدا في مدينة قندهار.

وقال المتحدث باسم “طالبان” ذبيح الله مجاهد: “إنه في قندهار.. يقيم هنا منذ البداية”.

من جهته، ذكر مساعد المتحدث بلال كريمي أنه “سيظهر قريبا بشكل علني”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

أردوغان ومحمد بن زايد
هكذا كانت أجواء الاتصال الهاتفي بين محمد بن زايد وأردوغان
حسن روحاني
الرئيس الإيراني السابق في مواجهة القضاء بـ 3 قضايا
آخر التطورات في قضية تسريب الملف الصوتي لظريف

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

تجدد الاشكال بين بلدتي مغدوشة وعنقون وسقوط جرحى
طوابير أمام محطة وقود
المحطات ترفض إستلام الوقود!
إطلاق نار (تعبيرية)
بنزين السوق السوداء يفتح معركة في برج البراجنة.. والحصيلة قتيلان!