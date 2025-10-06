الأثنين 14 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 6 أكتوبر 2025 |
الخارجية البريطانية: ندعم عددا من المواطنين المحتجزين في إسرائيل

منذ ساعة واحدة
وزارة الخارجية البريطانية

قالت وزارة الخارجية البريطانية الاثنين أنها تدعم المواطنين البريطانيين المحتجزين في إسرائيل ضمن أفراد أسطول دولي منعته إسرائيل الأسبوع الماضي من إيصال مساعدات إلى غزة، وذلك عقب إطلاق سراح 171 ناشطا.

وقال متحدث باسم الوزارة “ندعم عددا من المواطنين البريطانيين المحتجزين في إسرائيل، ونحن على تواصل مع السلطات المحلية”.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية السلوفاكية أن سلوفاكيا بدأت في نقل تسعة ناشطين محتجزين لدى إسرائيل إلى العاصمة براتيسلافا الاثنين، قائلة إن النشطاء من هولندا وكندا والولايات المتحدة.

وأضافت الوزارة أن مواطنا سلوفاكيا على متن الطائرة أيضا.

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق من اليوم أن 171 ناشطا كانوا على متن أسطول ينقل مساعدات لغزة، منهم الناشطة بمجال المناخ جريتا تونبري، جرى ترحيلهم إلى اليونان وسلوفاكيا.

    المصدر :
  • رويترز

