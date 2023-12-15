الخارجية التركية تدين "استفزازت" القوات الإسرائيلية في جنين

نددت وزارة الخارجية التركية بشدة “بالاستفزازات” التي قامت بها قوات إسرائيلية خلال مداهمات لمخيم للاجئين بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة وتدنيس مسجد هناك، ودعت إلى معاقبة المسؤولين عن ذلك.

وقتل جنود إسرائيليون فتى في مستشفى ورددوا صلوات يهودية في مسجد في جنين خلال مداهمات قالت السلطات الفلسطينية إنها أسفرت عن مقتل 12 شخصا فيما قالت إسرائيل إنها ساعدت في اعتقال عشرات المسلحين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أونجو كيتشيلي عبر منصة إكس في وقت متأخر من أمس الخميس 14\12\2023 “نندد بشدة باستفزازات الجنود الإسرائيليين الذين اقتحموا مخيم جنين للاجئين، ولم يحترموا قدسية مكان للعبادة بدخولهم المسجد”.

وأضاف “في القدس الشرقية والضفة الغربية، حيث تتصاعد التوترات للغاية بسبب إرهاب المستوطنين والضغط الكثيف والهجمات التي تشنها قوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، نتوقع أن تنتهي الهجمات على الأماكن الإسلامية المقدسة على الفور وأن تتم معاقبة أولئك الذين يرتكبون هذه الاستفزازات بأشد الطرق”.

وانتقدت الحكومة الفلسطينية العملية داخل جنين ووصفتها بأنها “تصعيد خطير”. وقالت في بيان إن تدنيس المسجد من قبل بعض القوات الإسرائيلية يؤجج التوتر الديني. وذكر الجيش الإسرائيلي أنه سيتخذ إجراءات تأديبية مع الجنود.

وتنتقد تركيا، التي تدعم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود، إسرائيل بشدة بسبب هجماتها على غزة والضفة الغربية، وتصف المستوطنين الإسرائيليين بأنهم “إرهابيون”. وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار وتنتقد الدعم الغربي لإسرائيل.