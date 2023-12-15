الجمعة 2 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 15 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخارجية التركية تدين "استفزازت" القوات الإسرائيلية في جنين

منذ 59 دقيقة
صورة لجنود الإحتلال من الفيديو

صورة لجنود الإحتلال من الفيديو

A A A
طباعة المقال

نددت وزارة الخارجية التركية بشدة “بالاستفزازات” التي قامت بها قوات إسرائيلية خلال مداهمات لمخيم للاجئين بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة وتدنيس مسجد هناك، ودعت إلى معاقبة المسؤولين عن ذلك.

وقتل جنود إسرائيليون فتى في مستشفى ورددوا صلوات يهودية في مسجد في جنين خلال مداهمات قالت السلطات الفلسطينية إنها أسفرت عن مقتل 12 شخصا فيما قالت إسرائيل إنها ساعدت في اعتقال عشرات المسلحين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أونجو كيتشيلي عبر منصة إكس في وقت متأخر من أمس الخميس 14\12\2023 “نندد بشدة باستفزازات الجنود الإسرائيليين الذين اقتحموا مخيم جنين للاجئين، ولم يحترموا قدسية مكان للعبادة بدخولهم المسجد”.

وأضاف “في القدس الشرقية والضفة الغربية، حيث تتصاعد التوترات للغاية بسبب إرهاب المستوطنين والضغط الكثيف والهجمات التي تشنها قوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، نتوقع أن تنتهي الهجمات على الأماكن الإسلامية المقدسة على الفور وأن تتم معاقبة أولئك الذين يرتكبون هذه الاستفزازات بأشد الطرق”.

وانتقدت الحكومة الفلسطينية العملية داخل جنين ووصفتها بأنها “تصعيد خطير”. وقالت في بيان إن تدنيس المسجد من قبل بعض القوات الإسرائيلية يؤجج التوتر الديني. وذكر الجيش الإسرائيلي أنه سيتخذ إجراءات تأديبية مع الجنود.

وتنتقد تركيا، التي تدعم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود، إسرائيل بشدة بسبب هجماتها على غزة والضفة الغربية، وتصف المستوطنين الإسرائيليين بأنهم “إرهابيون”. وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار وتنتقد الدعم الغربي لإسرائيل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم إيران
إيران.. مسلحون يقتلون 11 من أفراد الأمن في هجوم على مركز للشرطة
ثلوج تغطي مدينة هاربين الصينية (أ ف ب)
الصين.. موجة برد تجتاح معظم البلاد وتغلق الطرق السريعة
الذهب
أسعار الذهب تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

الأكثر قراءة

رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب
وهاب يُطالب "حزب الله" بوقف عملياته: تعبنا.. ولم يُخفّف الضغط عن غزة
جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
عزلة دولية وخسائر عسكرية هي الأكبر منذ بدء الغزو.. الجيش الإسرائيلي يعاني!
من آثار القصف الإسرائيلي على رفح في جنوب غزة (رويترز)
غزة تحت النار
"قنبلة في وضع إقليمي هشّ".. حرب غزة تضرب اقتصادات 3 دول عربية