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الخارجية الروسية: استئناف محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني الأسبوع المقبل

4 - ديسمبر - 2021
وزارة الخارجية الروسية

وزارة الخارجية الروسية

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قالت الخارجية الروسية، إنه من المتوقع استئناف مفاوضات فيينا حول إنعاش خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، في الأسبوع المقبل.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم: “تم في الجولة السابعة من المفاوضات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، التي بدأت في 29 نوفمبر في فيينا، الإعلان عن فترة توقف فنية. سيسمح ذلك للوفود بالتواصل مع عواصم بلادها بشأن النتائج المرحلية والخطوات التالية المحتملة. من المفترض أن تستأنف المفاوضات في إطار الجولة السابعة خلال الأسبوع المقبل “.

تم التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة من قبل الدول الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا، مع إيران في عام 2015 من أجل حل أزمة البرنامج النووي الإيراني. في عام 2018 ، قرر رئيس الولايات المتحدة في تلك الفترة دونالد ترامب، الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة.

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