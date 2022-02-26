الأثنين 7 ذو القعدة 1443 ﻫ - 6 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخارجية الروسية تهاجم العقوبات الغربية.. العلاقات وصلت الى اللاعودة

26 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 26 - فبراير - 2022 7:52 صباحًا
وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن

A A A
طباعة المقال

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ان العلاقات بين روسيا والغرب تقترب من نقطة اللاعودة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدثة قولها إن فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ووزير الخارجية سيرغي لافروف كشف “العجز التام” للغرب في مجال السياسة الخارجية.

ولفتت الى ان “المسألة هي أننا وصلنا إلى الخط الذي تبدأ عنده نقطة اللاعودة”.

وتأتي تصريحات زاخاروفا قبل أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن فرض عقوبات على بوتن ولافروف، لكنها جاءت بعد أن أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون عن إجراء عقابي مماثل.

وسخرت زاخاروفا من الإجراء البريطاني قائلة: “ليس لبوتن أو لافروف حسابات في بريطانيا أو أي مكان آخر في الخارج”.

    المزيد من أخبار العالم

    سيرغي لافروف
    الأجواء مغلقة.. إلغاء زيارة وزير الخارجية الروسي إلى صربيا
    ردا على تركيا.. فنلندا: لسنا ملاذا آمنا للإرهابيين
    جنود أوكران - رويترز
    الحرب طويلة الأمد.. كييف للغرب: نحتاج إلى دعم منتظم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عملات مشفرة
    انهيار وتبخّر المليارات.. توقعات خطرة بشأن سوق العملات المشفّرة
    كاريش
    دقّت ساعة الحقيقة… لبنان يخسر أكبر ورقة للتفاوض!
    علي منذر زعيتر الملقب "ابو سلة"
    أعمال مخلة ومخدرات.. خفايا وأسرار تاجر الموت الهارب “أبو سلة”