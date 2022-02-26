الخارجية الروسية تهاجم العقوبات الغربية.. العلاقات وصلت الى اللاعودة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ان العلاقات بين روسيا والغرب تقترب من نقطة اللاعودة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدثة قولها إن فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ووزير الخارجية سيرغي لافروف كشف “العجز التام” للغرب في مجال السياسة الخارجية.

ولفتت الى ان “المسألة هي أننا وصلنا إلى الخط الذي تبدأ عنده نقطة اللاعودة”.

وتأتي تصريحات زاخاروفا قبل أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن فرض عقوبات على بوتن ولافروف، لكنها جاءت بعد أن أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون عن إجراء عقابي مماثل.

وسخرت زاخاروفا من الإجراء البريطاني قائلة: “ليس لبوتن أو لافروف حسابات في بريطانيا أو أي مكان آخر في الخارج”.