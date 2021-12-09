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الخارجية الروسية: خلافنا الدبلوماسي مع واشنطن "خطير"

9 - ديسمبر - 2021
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حذرت وزارة الخارجية الروسية من ” ان الخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة ..خطير “.

و نقلت وكالة / انترفاكس/ عن وزارة الخارجية الروسية قولها، اليوم الخميس: ” ان الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن المبعوثين الدبلوماسيين في سفارتي البلدين اخذ منحى خطيرًا، ويكاد يكون من المستحيل تجاوزه بسبب موقف واشنطن “.

ونقلت الوكالة ايضا عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، قوله : ” ان روسيا والولايات المتحدة ستجريان جولة محادثات جديدة لتسوية الخلاف بشأن العاملين الدبلوماسيين في سفارتي البلدين قبل نهاية العام “.

وتعاني سفارتا الولايات المتحدة وروسيا من ضغوط على العاملين الدبلوماسيين في ظل عمليات طرد متبادلة وقيود اخرى تم فرضها في ظل تدهور العلاقات بين البلدين الى ادنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة.

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