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الخارجية الروسية: لدينا خطة "ب" بشأن مسألة ضمانات الأمن

21 - ديسمبر - 2021
مبنى وزارة الخارجية الروسية

مبنى وزارة الخارجية الروسية

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صرح رئيس الوفد الروسي في فيينا قسطنطين غافريلوف بأنه توجد لدى روسيا خطة “ب” إذا لم ترد الولايات المتحدة وحلف الناتو على اقتراحات موسكو بشأن ضمانات الأمن.

وقال غافريلوف في حديث مع قناة “روسيا-24”: “إن المحادثات والاتصالات تبدأ. ونقع حاليا في بداية الرحلة، وسيضطرون للرد على ذلك”.

وأضاف: “بالطبع توجد لدى قيادتنا خطة “ب”. لا يريد أحد أن يستخدمها. إنها ليست إنذارا نهائيا بل إنه شرط صارم مستوحى من الظروف والوقت. لقد حان الوقت للتعود على فكرة أنه من الضروري حماية مصالحنا”.

وقد نشرت وزارة الخارجية الروسية في 17 ديسمبر الجاري مشاريع معاهدة مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو حول ضمانات الأمن. وقد تم تسليم هذه الوثائق لواشنطن وحلفائها. ويقضي أحد بنودها بأن حلف الناتو يجب أن تقدم ضمانات لعدم التوسع إلى الأراضي الأوكرانية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف إن رفض الناتو والولايات المتحدة الرد عن المطالب الروسية بتقديم ضمانات الأمن قد يؤدي إلى موجة جديدة من المواجهة.

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