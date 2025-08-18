الأثنين 24 صفر 1447 ﻫ - 18 أغسطس 2025 |
الخارجية الروسية: نرفض نشر قوات من حلف الأطلسي بأوكرانيا

منذ 15 دقيقة
وزارة الخارجية الروسية

وزارة الخارجية الروسية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن “موسكو لا تعتبر نشر قوات حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا حلا عمليا للصراع، وترى أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن بريطانيا بهذا الشأن استفزازية”.

وأضافت الوزارة “في الوقت الذي تبذل فيه جهود حقيقية لإيجاد حل شامل وعادل ودائم للصراع الدائر في أوكرانيا، عبر أمور منها معالجة أسبابه الجذرية، تستمر لندن في إصدار تصريحات لا تتعارض مع جهود موسكو وواشنطن فحسب، بل تهدف أيضا إلى تقويضها”.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن كييف تسعى إلى “سلام دائم يمكن الوثوق به” في حربها مع روسيا، وإنها مستعدة لإنشاء “إطار أمني جديد”.

وكتب على موقع إكس قبل لقائه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن “هدفنا الرئيسي هو سلام دائم يمكن التعويل عليه لأوكرانيا ولأوروبا بأسرها. ومن المهم أن تفضي القوة الدافعة لجميع اجتماعاتنا إلى هذه النتيجة تحديدا”.

وأضاف “أوكرانيا مستعدة لهدنة حقيقية ولإنشاء إطار أمني جديد. نحن بحاجة إلى السلام”.

    المصدر :
  • رويترز

