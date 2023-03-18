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الخارجية الروسية: وافقنا على تمديد اتفاقية الحبوب "60 يوماً" فقط

منذ ساعة واحدة
الخارجية الروسية

الخارجية الروسية

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قالت موسكو (السبت 18-3-2023) إن روسيا أخطرت جميع أطراف اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود بتمديد الاتفاق 60 يوما وأكدت أنها لن تنظر في تمديد آخر إلا بشروط.

كانت تركيا والأمم المتحدة قد أعلنتا في وقت سابق تمديد الاتفاق دون الإشارة إلى أي مدة. وأعلن وزير بالحكومة الأوكرانية تمديده 120 يوما.

ونشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا نسخة من رسالة من ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة تقول إن موسكو لن تعترض على تمديد الاتفاق 60 يوما حتى 18 مايو أيار.

وجاء في الرسالة “لن ينظر الجانب الروسي في تمديد إضافي (للاتفاق) بعد الموعد المحدد إلا بعد إحراز تقدم ملموس” بشأن مسألة تصدير الأغذية والأسمدة الروسية.

وتقول روسيا إنه على الرغم من أن الغرب لم يستهدف هذه الصادرات بشكل صريح إلا أن العقوبات المفروضة على مدفوعاتها والخدمات اللوجستية وصناعات التأمين تخلق حواجز.

    المصدر :
  • رويترز

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