الخارجية السعودية: الشعب اللبناني يستحق استقراراً في وطنه

أكدت السعودية اليوم الجمعة وقوفها وتضامنها مع الشعب اللبناني، مضيفة أنها تتابع باهتمام الأحداث الجارية.

كما أعربت وزارة الخارجية في بيان عن تطلعها لأن يعم الأمن السلام في لبنان، بإنهاء حيازة السلاح واستخدامه خارج إطار الدولة.

وشددت على أن تقوية مؤسسات الدولة هو لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء.

إلى ذلك، أكدت أن اللبنانيين يستحقون الاستقرار والنماء الاقتصادي لبلدهم، والأمن الذي يبدد الإرهاب. وأشارت إلى وقوفها التام وتضامنها مع الشعب اللبناني.

وشهدت بيروت لاسيما مناطق الطيونة والشياح وعين الرمانة، أعمال عنف واشتباكات غير مسبوقة منذ سنوات الحرب الأهلية، حيث أطلق الرصاص والقذائف.

كما استعرض عناصر تابعون لحزب الله وحركة الأمر بالسلاح الثقيل في الشوارع، في تفلت تام ومشاهد أعادت إلى أذهان آلاف اللبنانيين شبح الحرب.