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الخارجية السودانية: توقيف جميع الضالعين في محاولة الانقلاب

22 - سبتمبر - 2021

وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي

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أعلنت وزارة الخارجية السودانية اليوم الأربعاء توقيف جميع الضالعين في محاولة الانقلاب في البلاد، مؤكدة أنهم سيمثلون أمام العدالة.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أن إنجازات الثورة ونجاح الحكومة الانتقالية بفك عزلة بلادها “أزعج أعداء الثورة”.

وقالت الوزيرة في بيان قدمته اليوم للسلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمد بالخرطوم، حول المحاولة الانقلابية الفاشلة: “تود وزارة خارجية جمهورية السودان أن تُنهي إلى كريم علمكم أن السلطات السودانية المختصة أحبطت أمس الثلاثاء محاولة انقلابية فاشلة قام بها بعض الضباط من الرتب الوسيطة والصغرى”.

وأضاف البيان أن الانقلابيين “تصدت لهم قيادة القوات المسلحة، ولم يجدوا الاستجابة التي كانوا ينتظرونها من الوحدات المختلفة، بالإضافة إلى بعض المدنيين ذوي الصلة بالنظام البائد، وتمت السيطرة الكاملة على الوضع، كما تم إلقاء القبض على قادة تلك المحاولة الانقلابية الفاشلة من العسكريين والمدنيين، ويجري التحري معهم حاليا”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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