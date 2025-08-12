الخارجية السورية: اتفاق على تشكيل مجموعة عمل مع الأردن وأميركا لتعزيز وقف النار بالسويداء

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، و المبعوث الأميركي توماس باراك

أعلنت وزارة الخارجية السورية، الثلاثاء، في أعقاب اجتماع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، و المبعوث الأميركي توماس باراك في الأردن، الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل ثلاثية لدعم جهود الحكومة السورية في تعزيز وقف إطلاق النار في السويداء.

وذكرت الوزارة السورية، في بيانها، أن “الاجتماع الثلاثي يرحب بجهود الحكومة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وتهيئة الظروف لعودة النازحين في السويداء”.

وبحث الاجتماع، بحضور مُمثّلين عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث، تثبيت قرار وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوبي سوريا، والتي شهندت اشتباكات دامية في يوليو الماضي، والعمل على إيجاد حلول للأزمة التي تشهدها المحافظة إضافة إلى سبل دعم عملية إعادة بناء ودعم استقرار سوريا.

وقد سبق الاجتماع، لقاء بين الشيباني والصفدي.

وبحسب ما أوردته وزارة الخارجية الأردنية في بيانها عبر منصة “إكس”، فإن الاجتماع تطرق إلى “سبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها وتلبي طموحات شعبها الشقيق وتحفظ حقوق كل السوريين، استكمالاً للمباحثات التي كانت استضافتها عمّان في 19 يوليو، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في جنوب سوريا وحل الأزمة هناك”.

وعقد الصفدي والشيباني وباراك في يوليو الماضي، اجتماعاً ثلاثياً في عمان، أسفر عن اتفاق على خطوات عملية تستهدف دعم سوريا في تنفيذ اتفاق وقف النار في السويداء، “بما يضمن أمن واستقرار سوريا ويحمي المدنيين، ويضمن بسط سيادة الدولة وسيادة القانون على كل الأرض السورية”.

وتضمنت بنود الاتفاق “الخطوات العملية مواضيع تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، ونشر قوات الأمن السورية في محافظة السويداء، وإطلاق سراح المحتجزين لدى كل الأطراف وجهود المصالحة المجتمعية في المحافظة، وتعزيز السلم الأهلي، وإدخال المساعدات الإنسانية”.

وأكد الصفدي وباراك على تضامن الأردن والولايات المتحدة مع سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها، مشددين على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة.

كما رحّب الجانبان بالتزام الحكومة السورية بـ”محاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في محافظة السويداء، ودعم الجهود المُستهدِفة نبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية”.

وكانت سوريا قد أعلنت في 19 يوليو، وقف إطلاق النار في السويداء، جنوب البلاد، فيما نشرت “الرئاسة الروحية لطائفة الدروز الموحدين” بنود ما قالت إنه اتفاق بناء على مفاوضات جرت برعاية “دول ضامنة”.

اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء

وكانت سوريا، أعلنت الشهر الماضي، وقف إطلاق النار في السويداء، فيما نشرت “الرئاسة الروحية لطائفة الدروز الموحدين” بنود ما قالت إنه اتفاق بناء على مفاوضات جرت برعاية “دول ضامنة”.

ودعت الرئاسة السورية، في بيان، “جميع الأطراف دون استثناء”، إلى الالتزام الكامل بقرار وقف إطلاق النار، و”وقف كافة الأعمال القتالية فوراً في جميع المناطق، وضمان حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق”.