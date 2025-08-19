الثلاثاء 25 صفر 1447 ﻫ - 19 أغسطس 2025 |
الخارجية السورية تؤكد عدم وجود قيود على دخول المساعدات للسويداء

منذ ساعتين
أحد أفراد قوات الأمن السورية يقف بالقرب من مركبة تحمل مساعدات في طريقها إلى السويداء. رويترز

جددت وزارة الخارجية التأكيد ألا قيود على دخول المساعدات إلى الجنوب السوري لاسيما السويداء ودرعا، وذلك بعد اجتماعها مع عدد من القيادات الأممية في سوريا.

ودعت في بيان يوم الإثنين إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية للمتضررين في الجنوب السوري.

كما أوضحت الخارجية أنه تم تسيير أكثر من 12 قافلة مساعدات إلى السويداء منذ بداية الأزمة.

إلى ذلك، حثت الدول المانحة على زيادة حجم التمويلات الموجهة للبرامج الإنسانية في البلاد.

اشتباكات ومواجهات
وكانت السويداء شهدت اشتباكات ومواجهات استمرت أسبوعاً في 13 يوليو الماضي بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية، فتدخلت قوات الأمن الحكومية لوقف المواجهات بين الجانبين. بينما نزح نحو 200 ألف جراء النزاع، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

لكن منذ 19 تموز الماضي، تشهد المحافظة وقفا لإطلاق النار عقب الاشتباكات الدامية التي خلفت مئات القتلى.

فيما شدد الرئيس السوري أحمد الشرع، قبل يومين على وحدة الأراضي السورية، مشيراً إلى أن “أطرافاً تستقوي بإسرائيل لكنها لن تتمكن من تحقيق أهدافها”، في إشارة إلى بعض الدعوات التي صدرت من قيادات درزية في السويداء.

