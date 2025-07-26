السبت 1 صفر 1447 ﻫ - 26 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخارجية السورية: لا تقدم في تنفيذ الاتفاق المبرم مع "قسد"

منذ 3 دقائق
قوات سوريا الديمقراطية (قسد)

قوات سوريا الديمقراطية (قسد)

A A A
طباعة المقال

قال مدير إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية، قتيبة إدلبي، إنه لم يتم تسجيل أي تقدم بشأن تنفيذ الاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” المبرم في 10 مارس (آذار) الماضي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إدلبي الجمعة لقناة “الإخبارية السورية” حيث ذكر أن “قسد استحوذت على موارد محافظة دير الزور” (شرق).

وأشار إدلبي إلى أن الولايات المتحدة “في تفاهم تام” مع الحكومة السورية في ملفات مختلفة.

وأفاد بأن الاجتماع المرتقب بين الحكومة السورية و”قسد” في العاصمة الفرنسية باريس يأتي في إطار “المفاوضات الجارية بهدف تحقيق الاندماج الكامل”.

وأكد إدلبي أن الولايات المتحدة وفرنسا “تؤمنان بضرورة استكمال الخطوات التي من شأنها الحفاظ على وحدة سوريا”.

وأردف أن موقف المسؤولين الفرنسيين “يُظهر استعداد باريس للضغط على قسد من أجل التوصل إلى حل يريده السوريون”.

وفي 10 مارس (آذار) الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي اتفاقاً لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي سوريا، ورفض التقسيم. مذّاك عُقدت جلسات تفاوض عدة، لكن من دون تحقيق أي تقدّم.

    المصدر :
  • العربية
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

ماريا زاخاروفا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا: السلام والتسوية في أوكرانيا لم يكونا قط على "جدول الأعمال الحقيقي"
علم اوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
مسؤول أوكراني: مقتل 3 في هجوم روسي على منطقة دنيبرو
جورجا ميلوني
غزة تحت القصف
رئيسة وزراء إيطاليا: الاعتراف بفلسطين قبل قيامها قد يؤدي لنتائج عكسية

الأكثر قراءة

الرئيس جوزاف عون
الرئيس عون: اتصلت شخصيا بالحزب لحل مسألة السلاح
زياد الرحباني
وفاة الفنان زياد الرحباني عن عمر يناهز 69 عامًا
جنود إسرائيليون يتجمعون بالقرب من مركبة عسكرية بالقرب من كريات شمونة 
إنذار باراك الأخير.. هل أُغلقت أبواب التفاوض وتُركت معالجة سلاح حزب الله لإسرائيل؟