الخارجية السورية: لا صحة لتقارير عن اتفاق أمني مع إسرائيل

منذ ساعتين
وزارة الخارجية السورية

نفت وزارة الخارجية السورية صحة ما نشرته مصادر صحفية حول توقيع اتفاق أمني مرتقب بين سوريا وإسرائيل في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر المقبل.

وأكد مكتب التنسيق والاتصال في إدارة الإعلام ضمن الوزارة، في رده على استفسار موقع تلفزيون سوريا، أن ما تم تداوله بشأن توقيع أي اتفاق أمني بين الجانبين “منفي”.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة “إندبندنت عربية” عن “مصادر سورية رفيعة المستوى” أن سوريا وإسرائيل ستوقعان اتفاقاً أمنياً برعاية الولايات المتحدة في الـ25 من أيلول المقبل.

وبحسب المصادر، فإن الاتفاق سيسبقه في الـ24 من سبتمبر خطاب لرئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في نيويورك.

نفي للقاء الشرع ونتنياهو
من جهته، أشار مدير إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية السورية، قتيبة إدلبي، إلى أنه لا يوجد أي لقاء بين الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك خلال أيلول المقبل.

وأوضح إدلبي أن الرئيس السوري سيلقي كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال مشاركته في الدورة الـ80 من أعمال الجمعية العامة، والتي ستعقد المناقشة العامة رفيعة المستوى منها (على مستوى القادة والرؤساء) من 23 إلى 27 من أيلول 2025، لتُختتم في 29 من الشهر نفسه، وذلك وفقاً لما نقلت عنه صحيفة “عنب بلدي”.

لقاء سوري – إسرائيلي
التقى وزير الخارجية والمغتربين، أسعد حسن الشيباني، قبل أيام في العاصمة الفرنسية باريس، وفداً إسرائيلياً لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتعزيز الاستقرار في المنطقة والجنوب السوري.

وتركزت النقاشات حول خفض التصعيد وعدم التدخل في الشأن السوري الداخلي، والتوصل إلى تفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق 1974، بحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”.

وتجري هذه النقاشات بوساطة أميركية، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.

