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الخارجية العراقية ترد على استهداف البعثات الدبلوماسية: الحكومة تلاحق الجناة

14 - يناير - 2022
العراق

علم العراق

السومرية نيوز
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أدانت وزارة الخارجية العراقية ما تعرضت له المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد من استهداف للسفارة الأمريكية بالصواريخ يوم أمس الخميس.

وقالت الوزارة إنها “تدين بشكل قاطع أي عمل يعد مزعزعا لأمن واستقرار العراق، لاسيما ما تعرضت له المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد من استهداف بالصواريخ يوم أمس الخميس”.

وأضافت: “إذ نجدد الالتزام بتوفير الأمن والحماية للبعثات الدبلوماسية واعتماد جميع السبل الضامنة لتيسير عملها وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية، فإننا نؤكد إجراءات الحكومة العراقية بملاحقة الجناة وإنزال العقاب بحقهم وفق القانون”.

وشددت على أن “أمن واستقرار العراق ليس خيارا بل مسار حتمي يعكس حضور الدولة بمؤسساتها وأمن مجتمعها”.

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