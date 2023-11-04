الخارجية الفرنسية: ارتفاع عدد القتلى جراء هجمات حماس على إسرائيل إلى 39

قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم السبت 4\11\2023 إن عدد المواطنين الفرنسيين الذين قتلوا جراء الهجمات التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل ارتفع إلى 39، مضيفة أن تسعة ما زالوا في عداد المفقودين.

هذا وشدّد مسؤول كبير في البيت الأبيض، السبت، على ضرورة التوصل إلى “وقف كبير للنزاع” بين حماس وإسرائيل بهدف الإفراج عن المحتجزين لدى الحركة والذين قدّر الجيش الإسرائيلي عددهم بـ240 على الأقل.

وفيما يحتدم القتال بين إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، وحماس في قطاع غزة، تحدّث المسؤول خلال تصريح هاتفي لوسائل الإعلام عن “مناقشات جدية جدا” تجري حاليا، لكنه أوضح أنه “لا يوجد في الوقت الحالي اتفاق” على وقف للأعمال العدائية.

وأضاف المسؤول الذي فضّل عدم كشف اسمه: “دعونا نأمل أن تكون لدينا أخبار جيدة نُقدّمها خلال إحاطة أخرى عبر الهاتف، لكن للأسف لا يمكننا ضمان ذلك”.

وأشار إلى أن “لا أحد يعرف” العدد الدقيق للمحتجزين، مضيفا أن العدد “يزيد كثيرا عن 100 وربما أكثر من 200”. وشدد على أن الإفراج عن هذا العدد الكبير من الأشخاص “سيتطلب وقفا كبيرا إلى حد ما للأعمال العدائية”.

لكن المسؤول حذر من أنه “ليس هناك أي ضمان على الإطلاق أن ذلك سيحدث ومتى سيحدث”.

وأكّد المسؤول أن واشنطن تجري “حوارا مستمرا” مع القيادة الإسرائيلية وتطرح عليها “أسئلة صعبة” حول طريقة اختيار الأهداف العسكرية ونتائج هذه الخيارات.

وأكد أن الإسرائيليين “راجعوا إلى حد كبير خطّتهم الأولية” في ضوء هذا الحوار، من دون أن يخوض في تفاصيل.