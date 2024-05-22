الخارجية الفرنسية: الاعتراف بدولة فلسطينية ليس من "المحظورات" بالنسبه لنا

قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الأربعاء إن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس من “المحظورات” بالنسبة لفرنسا، لكن قرارا من هذا القبيل يجب أن يأتي في الوقت المناسب وألا يكون مجرد موقف سياسي.

وأضاف في بيان “هذه ليست قضية رمزية أو مسألة تتعلق بموقف سياسي، وإنما أداة دبلوماسية في سبيل الوصول إلى حل يستند إلى دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن”.

هذا وقال إسبن بارت أيده وزير الخارجية النرويجي في مؤتمر صحفي الأربعاء 22\5\2024 إن اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا رسميا بدولة فلسطينية مستقلة سيدخل حيز التنفيذ في 28 مايو\أيار.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث إن الحكومة ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة يوم الثلاثاء 28 مايو أيار.

وصرح سايمون هاريس رئيس الوزراء الأيرلندي اليوم الأربعاء إن دبلن ستعترف بدولة فلسطينية، مضيفا أنه يتوقع من دول أخرى الانضمام إلى أيرلندا وإسبانيا والنرويج في اتخاذ هذه الخطوة خلال الأسابيع المقبلة.