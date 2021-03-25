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الخارجية الفرنسية تؤكد دعمها لمبادرة السعودية لإنهاء أزمة اليمن

منذ 8 ساعات
مشهد ليلي لمدينة الرياض بالسعودية

مشهد ليلي لمدينة الرياض بالسعودية

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أعربت المتحدثة باسم خارجية فرنسا آنييس فون، الخميس، عن تضامن بلادها مع السعودية ، مؤكدة على دعمها للمبادرة السعودية لإنهاء أزمة اليمن.

وأضافت في مقابلة مع قناة “العربية” أن المبادرة السعودية تمهد الطريق لإنهاء الأزمة في اليمن، وتمهد لمحادثات بين الأطراف اليمنية.

المتحدثة باسم خارجية فرنسا أضافت أن أي محادثات يجب أن تتضمن وقف أنشطة الحوثيين المزعزعة، مشددة على أن “الحلّ للنزاع اليمني باتفاق سياسي شامل برعاية أممية”.

وأضافت أن فرنسا تستنكر الأنشطة الحوثية في كلّ مرّة تحصل فيها هجمات.

وأضافت: نتضامن مع السعودية وتربطنا بها شراكة استراتيجية.

المسؤولة الفرنسية شددت على أنه “لا حل عسكرياً في اليمن وننتظر رد الحوثيين على مبادرة السعودية”.

وفي سياق متصل، وفي جلسة لمجلس العموم البريطاني، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه لا يستبعد نشر قوات في اليمن، في إطار مهمة مستقبلية للأمم المتحدة.

إلا أن رئيس الوزراء البريطاني شدد على أن ظروف اليمن يجب أن تكون مختلفة تماماً عما هي عليه الآن.

يُذكر أن المبادرة السعودية بشأن الحل في اليمن تلقى دعماً دولياً متزايداً.

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