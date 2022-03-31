الخارجية الفرنسية: تردّد بكين حيال حرب أوكرانيا لا يخدم مصالحها

في وقت لا تزال الصين ترفص التنديد بالحرب الرويسية على أوكرانيا، أعلنت الخارجية الفرنسية أن بلادها ستطلب من يكبن ممارسة نفوذها على روسيا لوقف النار، مشيرا إلى أن تردد بكين حيال حرب أوكرانيا لا يخدم مصالحها.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في حديث “للعربية/الحدث”، اليوم الخميس، أن لدى باريس المزيد من وسائل الضغط والعقوبات إذا لم يتعاون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما قال المتحدث باسم الخارجية، أن بلاده ستطلب من الصين ممارسة نفوذها على روسيا لوقف النار، مشيرا إلى أن تردد بكين حيال حرب أوكرانيا لا يخدم مصالحها.

يذكر أن بكين رفضت مراراً أن تندد بالعملية العسكرية الروسية، محملة حلف شمال الأطلسي المسؤولية عن تفاقم النزاع، عقب توسيع وجوده باتّجاه الشرق الأوروبي.

بدورها، أكدت الإدارة الأميركية، أكثر من مرة سابقا، أن بكين ستتحمل المسؤولية عن أي عمل يهدف إلى دعم الروس، سواء عسكريا أو حتى اقتصاديا، أو بأي طريقة من الطرق للتحايل على العقوبات الغربية القاسية، ملوحة بتكاليف باهظة على الاقتصاد الصيني العملاق.