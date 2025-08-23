الخارجية الفرنسية تستدعي سفيرة إيطاليا إثر سخرية سالفيني من ماكرون

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم السبت، سفيرة إيطاليا في باريس إمانويلا داليساندرو، على إثر تصريحات أدلى بها نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحسب إعلام فرنسي، السبت، نقلا عن مسؤول دبلوماسي دون تسميته، فإن الاستدعاء جرى في 21 أغسطس/ آب الجاري بعد “تصريحات غير مقبولة” أدلى بها سالفيني بحق ماكرون.

وأضاف المسؤول: “تم تذكير السفيرة بأن هذه التصريحات تتعارض مع مناخ الثقة العلاقات التاريخية بين البلدين، فضلًا عن التطورات الثنائية الأخيرة التي أظهرت تقاربا قويا بينهما لا سيما في سياق الدعم غير المشروط لأوكرانيا”.

وكان سالفيني، وهو أيضا وزير النقل والبنية التحتية الإيطالي، قد سخر من فكرة إرسال جنود غربيين إلى أوكرانيا، واقترح على ماكرون “أن يأخذ خوذته وبندقيته ويتوجه بنفسه إلى هناك”.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.