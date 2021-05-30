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الخارجية الفرنسية تستنكر اتهام إيران لسائح فرنسي بالتجسس

30 - مايو - 2021
آخر تحديث: 30 - مايو - 2021 11:27 مساءً
الخارجية الفرنسية

الخارجية الفرنسية

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قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الأحد، أن الاتهامات بـ”التجسس” التي وجّهتها طهران إلى الفرنسي بنجامان بريير الموقوف في إيران منذ عام “غير مفهومة”، وذلك في ردّ فعل أُرسل إلى وكالة فرانس برس.

وأشارت الوزارة إلى أن بريير الذي سيُحاكم بحسب محاميه في إيران بتهمة “التجسس”، “كان في رحلة سياحية في إيران” و”الاتهامات التي يواجهها غير مفهومة”، مؤكدةً أنها “ليست على علم بأي عنصر من المحتمل أن يدعم” هذه الاتهامات الإيرانية.

وأعلن محامي الفرنسي بنجامان بريير الموقوف في إيران منذ أيار/مايو 2020 أن موكله سيحاكم بتهمة ”التجسس“ و“الدعاية ضد النظام“ السياسي في الجمهورية الإسلامية.

وبحسب القوانين الإيرانية، فإن المدان بالتجسس يواجه عقوبة تصل إلى الإعدام، في حين أن عقوبة المدان بالدعاية ضد النظام هي السجن ما بين ثلاثة أشهر وسنة.

وقال المحامي سعيد دهقان لوكالة فرانس برس إنه في ختام التحقيق أكدت النيابة العامة الملاحقات، موضحا أن ”المدعي العام يعد بيان الاتهام وسيرسله إلى المحكمة الثورية لمواصلة الإجراءات القضائية“.

وبريير معتقل في سجن وكيل آباد في مشهد بشمال شرق إيران.

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