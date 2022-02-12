الخارجية الفرنسية تنصح رعاياها بعدم السفر إلى أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، السبت، أن باريس تنصح الفرنسيين بعدم السفر إلى أوكرانيا، من دون أن توصي رعاياها بمغادرة الأراضي الأوكرانية، بخلاف دول أوروبية أخرى.

وكتبت وزارة الخارجية على موقعها الإلكتروني: “في غمرة التوترات الناجمة عن تمركز قوات روسية على حدود أوكرانيا (…) ينصح بعدم السفر إلى المناطق الحدودية في شمال البلاد وشرقها” و”ينصح بتأجيل كل الرحلات إلى أوكرانيا”.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات المتزايدة وسط المزاعم الغربية عن تخطيط روسيا لـ”غزو أوكرانيا”، وهو ما نفت موسكو صحته مرارا وتكرارا.

وطلبت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية من دبلوماسييها ومواطنيها مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت مشيرة إلى التهديد المتزايد بغزو روسي.

ودفع احتمال مسارعة مواطنين غربيين لمغادرة أوكرانيا، بوزارة الخارجية الأوكرانية إلى الطلب من المواطنين “التحلي بالهدوء”.

ووجهت واشنطن الجمعة أشد تحذيراتها قائلة إن روسيا حشدت ما يكفي من القوات لشن هجوم خطير.

وتواصلت الجهود الدبلوماسية، السبت، مع محادثات جديدة بين وزيري الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن والروسي سيرغي لافروف.