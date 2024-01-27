الخارجية الفلسطينية تستنكر مشاركة مواطنين من بيرو في الحرب

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، السبت، عن استنكارها لمشاركة مواطنين من بيرو في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان:

تستنكر وزارة الخارجية والمغتربين بشدة ما جاء في بيان وزارة خارجية جمهورية بيرو، وتعتبره خروجا عن الأعراف المتبعة والقوانين الناظمة للعلاقات بين الدول، الذي تقر من خلاله أنها تسمح لمواطنيها المشاركة في حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال الجندي الإسرائيلي يوفال لوبيز الذي يحمل الجنسيتين البيروفية والإسرائيلية، حيث أعربت حكومة بيرو عن تعازيها بوفاة هذا الجندي.

كانت تتوقع دولة فلسطين من حكومة بيرو أن تسحب الجنسية من الجنود الإسرائيليين، الذين يحملون جنسيتها ومحاكمتهم، بدلا من تقديم التعازي لهم بعد مماتهم وتمجيدهم.

ودعت الخارجية في بيانها “جمهورية بيرو أن تراجع مواقفها وأن تحدد حاملي جنسيتها الذين يرتدون زي الجيش الإسرائيلي ويحملون السلاح في وجه المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ويشاركون في ارتكاب إبادة جماعية بحقهم، لسحب الجنسية منهم فورا والبدء في محاكمتهم على جرائمهم”.