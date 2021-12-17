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الخارجية الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة "بتفعيل نظام الحماية الدولية" للفلسطينيين

17 - ديسمبر - 2021

عناصر من الجيش الاسرائيلي

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طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الأمين العام للأمم المتحدة “بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”، وقالت إنها تنظر “بخطورة بالغة لتصعيد اعتداءات المستوطنين”.

وأدانت الخارجية الفلسطينية “بأقسى العبارات انتهاكات وإرهاب واعتداءات المستوطنين وميليشياتهم ومنظماتهم وعناصرها المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل”.

وأضافت أنها تنظر “بخطورة بالغة لتصعيد اعتداءات المستوطنين الممنهجة التي حدثت هذا اليوم ضد عديد من البلدات والقرى الفلسطينية خاصة قريوت، برقة، وحي الشيخ جراح في القدس المحتلة وغيرها، والتي خلفت عشرات الإصابات من بينها إصابات خطيرة”.

وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية “ورئيس وزرائها نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عنف وإرهاب المستوطنين ونتائجه وتداعياته الخطيرة على الأوضاع في ساحة الصراع والمنطقة برمتها”.

وأشارت إلى أن تلك الاعتداءات أخذت “شكل هجمات جماعية منظمة شارك فيها أعداد كبيرة من عناصر الإرهاب اليهودي المسلحة، وأقدمت على إطلاق النار بالرصاص الحي بهدف القتل ضد المواطنين العزل”.

وختمت الوزارة بيانها بالقول إنها “تطالب المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالضغط على دولة الاحتلال لوقف إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين العزل وبلداتهم وقراهم، كما تطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الرازح تحت الاحتلال”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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