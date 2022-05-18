الخارجية الفلسطينية: مسيرة الأعلام في القدس تهدد بانفجار الأوضاع

دانت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأربعاء، قرار ما يسمى وزير “الأمن الداخلي الإسرائيلي” عومير بارلي، بالسماح بإقامة ما تسمى “مسيرة الأعلام” الاستفزازية في القدس، ومرورها عبر باب العامود وذلك في 29 الجاري.

واعتبرت الوزارة، في بيان صدر عنها، القرار الإسرائيلي استفزازيا عدوانيا وجزءا لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة ضد القدس ومواطنيها ومقدساتها، وامتدادا لحملات التصعيد الإسرائيلية المتواصلة التي تهدد بجر ساحة الصراع نحو مزيد من الانفجار، كما يندرج في إطار عمليات تهويد القدس وتكريس ضمها ومحاولة الغاء أي مظهر من مظاهر الوجود الفلسطيني فيها، وهو تحد سافر لمواقف الدول واداناتها لسياسية الاحتلال في القدس كما ينتج عنها من انتهاكات واستفزازات وجرائم، وتخريب متعمد للجهود المبذولة لوقف التصعيد وتهدئة الاوضاع.

وأكدت أن هذا القرار يمثل اصرارا إسرائيليا رسميا على التمسك بالاحتلال والاستيطان وعمليات التهويد، وامعانا في التمرد على القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وارادة السلام الدولية، ويثبت من جديد أن دولة الاحتلال اختارت تصعيد اعتداءاتها ضد شعبنا وتستنجد بدوامة العنف بديلا للتهدئة والحلول السياسية للصراع، بهدف استكمال محاولاتها لحسم مستقبل قضايا الصراع النهائية بقوة الاحتلال بعيدا عن طاولة للمفاوضات، في أبشع أشكال العنصرية والكراهية ومعاداة السلام، اختارت بعنجهيتها الحرب الدينية لإخفاء الطابع السياسي للصراع.

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن هذا القرار التصعيدي، محذرة من مخاطره على الأوضاع برمتها، مطالبة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بسرعة التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد شعبنا عامة، والقدس ومواطنيها ومقدساتها خاصة، داعية إياها لوقف سياسة الكيل بمكيالين وترجمة أقوالها إلى أفعال كفيلة لحماية القدس والمقدسيين.

وأكدت أن بطش الاحتلال وعنجهيته وعدوانه لن ينشئ حقا للاحتلال في القدس ولن يعطي أي شرعية لأي تغييرات استعمارية يفرضها على واقعها، كما أنه سيفشل في كسر إرادة صمود المقدسيين المدنيين العزل، وستبقى القدس عصية على التهويد والضم.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إقامة مسيرة “الأعلام” السنوية ضمن مسارها الاعتيادي في مدينة القدس.

وقالت قناة “كان”، إن مسيرة الأعلام هذا العام ستقام في يوم القدس كما كان معتادًا في السنوات السابقة، وستمر عبر باب العامود، نحو حائط البراق عبر الحي الإسلامي.

ومن المقرر أن تنطلق مسيرة الأعلام في 29 من شهر أيار/مايو الجاري، في حين حذرت المقاومة الفلسطينية من إقامتها مؤكدة أنها “لن تتردد في تجاوز الخطوط الحمراء في المسجد الأقصى إذا تمّت المسيرة والاقتحامات التي تخطط لها قوات الاحتلال”.