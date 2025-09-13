الأحد 21 ربيع الأول 1447 ﻫ - 14 سبتمبر 2025 |
الخارجية الفلسطينية: نحذر من مخاطر إمعان الاحتلال بتدمير حضارة الشعب الفلسطيني بغزة

منذ 12 ثانية
وزارة الخارجية الفلسطينية

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجددا، من المخاطر الكارثية المترتبة على إمعان الحكومة الإسرائيلية بتدمير حضارة الشعب الفلسطيني في غزة، وارتكاب جرائم القتل الجماعي وإبادة الأبراج والمنازل والمؤسسات، لإجبار مليون فلسطيني على مواصلة النزوح القسري على وقع التفجيرات والقصف على الهواء مباشرة، دون توفر مكان آمن في كامل القطاع، وسط حرب تجويع شاملة ومحكمة تسرق حياتهم وتدفعهم للتهجير بقوة الاحتلال والتدمير الممنهج لجميع مقومات الحياة.

وطالبت الوزارة، في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، المجتمع الدولي ب “الخروج من نمطية المواقف التقليدية المتبعة لوقف إطلاق النار والعدوان على شعبنا، واتباع أساليب عمل أكثر جرأة لحماية المدنيين الفلسطينيين وإدخال المساعدات لهم دون شروط أو عوائق”.

وشددت على أن “قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوفر فرصة حقيقية وثمينة لوقف الحرب وإعطاء الجهود الدبلوماسية المجال لتفكيك روايات ودعوات الحرب والقتل، وتحقيق التهدئة، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وإنقاذ المدنيين، والبدء بتطبيق إعلان نيويورك بتفاصيله كافة”.

    المصدر :
  • وكالات

